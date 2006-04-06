Fini verteidigt Schüssel

Der italienische Außenminister Gianfranco Fini hat Bundeskanzler Wolfgang Schüssel (ÖVP) gegen Vorwürfe wegen seiner Wahlwerbung für Italiens Regierungschef Silvio Berlusconi in Schutz genommen. "Schüssel gehört wie Berlusconi der Europäischen Volkspartei an. Es ist normal, Solidarität und Unterstützung für Parteien des selben Lagers auszudrücken", sagte Fini im Gespräch mit der APA. Der Außenminister ist Chef der rechten Alleanza Nazionale (AN).
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Die verbale Wahlkampfunterstützung, die Schüssel Berlusconi beim Kongress der Europäischen Volkspartei (EVP) in Rom vor einer Woche angedeihen ließ, hatte für parteiübergreifende oppositionelle Empörung gesorgt. "Mir ist Italien und Europa zu wichtig, um es von der Unterstützung der Kommunisten abhängen zu lassen", hatte Schüssel den guten Wünschen für seinen international umstrittenen Amtskollegen vorangesetzt, "wir brauchen eine starke Mitte-Rechts-Koalition in Italien."