Fini verteidigt Schüssel

Die verbale Wahlkampfunterstützung, die Schüssel Berlusconi beim Kongress der Europäischen Volkspartei (EVP) in Rom vor einer Woche angedeihen ließ, hatte für parteiübergreifende oppositionelle Empörung gesorgt. "Mir ist Italien und Europa zu wichtig, um es von der Unterstützung der Kommunisten abhängen zu lassen", hatte Schüssel den guten Wünschen für seinen international umstrittenen Amtskollegen vorangesetzt, "wir brauchen eine starke Mitte-Rechts-Koalition in Italien."