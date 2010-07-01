Finnland stärkt die Atomkraft

Das Votum für mehr Atomkraft in Finnland fiel trotzdem eindeutig aus: Mit 120 Ja- zu 72 Nein-Stimmen für den geplanten vierten Block des finnischen Konzerns TVO am Standort Olkiluoto sowie mit 121 Ja zu 71 Nein-Stimmen für den Bau eines weiteren AKW. Dieses soll in Nordfinnland errichtet werden und ist ein Projekt des unter Federführung der deutschen E.ON agierenden Konzerns Fennovoima.



Vor der Abstimmung demonstrierten hunderte Atom-Gegner friedlich vor dem finnischen Parlament. Das Abstimmungsergebnis war in dieser Form erwartet worden.