Firmen spenden heuer 206 Mill. Schilling

Rund 206 Mill. Schilling wenden österreichische Unternehmen heuer für Spenden auf, ergab eine vom Mobilfunkbetreiber one in Auftrag gegebene Studie unter 204 Betrieben. Dabei steigt die Spendenwahrscheinlichkeit mit der Größe der Unternehmen, sagte one-Pressesprecherin Alexandra Schreiber am Freitag bei einem Pressegespräch.



61% unterstützen karitative Projekte, jeder fünfte Betrieb spendet für Bildungszwecke. 47% betrachten Spenden als soziale Verpflichtung.



Weil es "genug Menschen in Österreich gibt, die völlig andere Sorgen als Handys haben", unterstützt one heuer "Licht ins Dunkel": Für jedes in der Weihnachtszeit aktivierte Handy spendet one 50 Schilling an die ORF-Aktion. Daneben sponsert der Mobilfunkbetreiber unter anderem ein Haus des SOS Kinderdorfs und die Make A Wish Foundation.