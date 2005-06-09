Firmen zapfen Kapitalmarkt an

Jüngstes Beispiel ist die KTM/Cross Holding AG, aber auch die Berndorf AG und die Salzburger Flughafen GmbH tun es: Sie finanzieren ihr Wachstum nicht nur mit Eigenkapital und Krediten, sondern nutzen andere Möglichkeiten wie externe Eigenkapitalgeber (Private Equity), begeben Unternehmensanleihen oder gehen an die Börse. Am Mittwoch hat auch die börsenotierte Frauenthal-Gruppe angekündigt, eine Inlandsanleihe im Volumen von bis zu 70 Mio. Euro zu begeben, um sich wieder frisches Geld für künftige Investitionen und Firmenzukäufe zu besorgen.



Der Vorstandsvorsitzende der Investkredit Bank, Wilfried Stadler, ortet einen "Rückstau" für mögliche Börsegänge in Österreich, "die jetzt wirklich kommen sollten". Christian Helmenstein, Chefökonom der Vereinigung der Österreichischen Industrie, betrachtet die niedrige Zahl der Börsegänge in Wien als Achillesferse - "das ist ein Rinnsal, das man noch verbreitern könnte", meinte Helmenstein. Ein Anreiz wäre die Senkung der Kosten für einen Börsegang, die sich derzeit auf 7 bis 12% des Emissionserlöses belaufen würden.



Als weiteren möglichen Börsekadidaten sieht Helmenstein unter anderem die Wiener Börse selbst sowie Unternehmen der Länder und Gemeinden. Zumindest in Niederösterreich gebe es diesbezüglich derzeit keine Überlegungen, erklärte dazu Christian Rädler, Sprecher des NÖ. Finanzlandesrates Wolfgang Sobotka, auf Anfrage: "Die drei großen Beteiligungen, die wir haben, sind bereits an der Börse", so Rädler mit Verweis auf EVN, Flughafen Wien und Hypo. Abseits davon sehe man kein potenzielle Börsekandidaten.



Buchtipp: Wilfried Stadler (Hrsg.): "Die neue Unternehmensfinanzierung", Redline Wirtschaft, ISBN 3-636-01086-7