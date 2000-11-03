Fischer am Weg zum größten Skihersteller

Nach einer 11%-igen Umsatzsteigerung 1999/2000 auf 1,15 Mrd. Schilling liegt das Umsatzziel für das laufende Jahr bei 1,34 Mrd. Schilling (plus 17%). Hauptverantwortlich für den Zuwachs ist der Alpin-Bereich, für den eine Mengensteigerung um 22% erwartet wird, sagte Geschäftsführer Christoph Schindler gestern in einem Pressegespräch. Die Umsatzrendite soll 2000/20001 wie im Vorjahr bei 7% liegen.



Nach dem Carving-Boom und der guten Schneelage im vergangenen Winter habe sich der Handel für die laufende Saison bereits mit Ware eingedeckt, sodass Ende September um 30% mehr Vororders vorlagen als im Vorjahresvergleich, sagte Co-Geschäftsführer Gregor Dietachmayr.



Der klassische Allround-Carver sei bereits in der "Mitte seines Lebenszyklus" und werde mittelfristig von der neuen Carver-Version "Twintip" abgelöst werden, prognostiziert Dietachmayr. Den Twintip Ski mit Taillierung und einem leicht aufgebogenen Skiende werde Fischer auf der Sportartikelmesse "Ispo" im Februar 2001 präsentieren.