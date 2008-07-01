Fischer empfängt schwarzes Quartett

Bezüglich einer Volksabstimmung über EU-Verträge betonte Fischer, wenn keine Gesamtänderung der Verfassung vorliege, obliege es dem Parlament, ob ein Referendum durchgeführt werde.



Gegen Neuwahlen



Vehement wandte sich der Bundespräsident gegen Neuwahlen. Er habe die Regierung für vier Jahre angelobt, und diese Periode sei noch nicht abgelaufen. Zudem sei die bereits beschlossene Verlängerung der Legislaturperiode auf fünf Jahre nicht auf einen Nenner zu bringen mit einer Verkürzung auf zwei Jahre. Überdies stelle sich die Frage nach Alternativen. Politik müsse auch über den Tag danach nachdenken.



Jedenfalls klargestellt wurde von Fischer, dass er selbst keinen Schritt für einen vorgezogenen Urnengang setzen werde. Es sei gute und bewährte Staatspraktik, dass der Nationalrat darüber selbst entscheide. Ohnehin ist der Bundespräsident der Meinung, dass selbst in Europafragen die Möglichkeit besteht, in vielen Bereichen zusammenzufinden.



Bei der Diskussion um eine Volksabstimmung, wie sie nun bei der SPÖ für künftige EU-Verträge gefordert wird, ärgerte sich Fischer, dass dies zu einer Glaubensfrage stilisiert werde. Dabei handle sich hier einzig um eine Rechtsfrage. Komme es zu einer Gesamtänderung der Verfassung, müsse das Volk befragt werden, bei einer Teiländerung müsse eine Mehrheit im Nationalrat die Vorgangsweise entscheiden. Die Regierung habe beim Vertrag von Lissabon zu recht festgehalten, das in diesem Fall eine parlamentarische Ratifizierung ausreichend sei und damit seines Erachtens nach korrekt gehandelt.



Molterer: Situation ist ernst



ÖVP-Chef Wilhelm Molterer hat die SPÖ ein weiteres Mal aufgefordert, rasch wieder auf die frühere gemeinsame Europalinie einzuschwenken. SPÖ dürfe sich nicht aus der staatspolitischen Verantwortung davonstehlen, so Molterer.



Die derzeitige Situation beschrieb Molterer als ernster als während der letzten Regierungskrise rund um Ostern. Damals sei es um sachliche Differenzen gegangen, die man mittlerweile ausräumen habe können, nun gehe es aber um eine staatspolitische Frage. Nach Ansicht Molterers habe Österreich nämlich in der EU bisher nur deshalb eine gewichtige Stimme gehabt, da man mit einer Stimme gesprochen habe. Zu dieser Klarheit müsse nun auch die SPÖ wieder zurückkehren. Er sei deshalb auch froh, dass der Bundespräsident im heutigen Gespräch diese europäische Perspektive außer Streit gestellt habe.(APA)



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