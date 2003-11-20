Fischer: Keine Sackgasse, aber auch kein Durchbruch

Grundsätze zeichnen sich laut Fischer bereits ab. Nicht geben wird es aber die von NR-Präsident Andreas Khol ins Spiel gebrachte Präambel mit Gottesbezug sowie die Beschneidung der Rechte des Bundespräsidenten.



"Die kleinen Parteien in Österreich können unbesorgt sein", denn das Verhältniswahlrecht werde nicht durch ein Mehrheitswahlrecht ersetzt. Gute Chancen sieht Fischer für einen neuen Grundrechtekatalog, die Stärkung der parlamentarischen Minderheitenrechte und die Einrichtung von Landesverwaltungsgerichtshöfen. Am Ende des Tages sei eine Volksabstimmung über die neue Verfassung wahrscheinlich. Auch Khol sieht "einige gute Fortschritte", betonte er Dienstag Abend im "Report".