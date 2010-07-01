Fischige Behandlung

Die kitzelige Behandlung durch Knabberfische hat es jetzt auch nach Europa geschafft. In der Türkei, Thailand und den USA liegt die Pediküre durch die rötlichen Saugbarben (Garra rufa) aber schon seit Längerem voll im Trend. Die Behandlung mit den kleinen Karpfenfischen wird nun auch in Paris, London und weiteren europäischen Städten angeboten.
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Bei der Therapie steckt die Person Füße oder Hände in ein Becken, in dem dutzende der kleinen Knabberfische schwimmen. Diese beginnen sofort damit, aufgeweichte Hautschichten abzuknabbern.
Bisher galt die kitzelige Behandlung hauptsächlich als Möglichkeit zur Linderung von Hautkrankheiten wie Neurodermitis, Psoriasis oder Akne. Dank der Berichte über die hautreinigende Funktion des Abknabberns von Hautpartikeln erfreuen sich die kleinen Karpfenfische nun jedoch auch großer Popularität im Wellness-Angebot von Thermen und Bädern.