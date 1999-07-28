Fischler bei Sommer-Uni

Die internationale Sommerhochschule der Universität Wien feiert am kommenden Samstag ihr 50jähriges Bestehen. EU-Kommissar Franz Fischler wird sich an dem Festwochenende in Strobl am Wolfgangsee,



neben ehemaligen Teilnehmern, Lehrenden und Studierenden, ein Stelldichein geben. Die Geschichte der Sommerhochschule wird in einer Ausstellung dargestellt. Einer der prominentesten Teilnehmer war Ex-



Außenminister Alois Mock.



Bei der diesjährigen Session widmen sich 67 Teilnehmer aus 34 Ländern Europas, Asiens, Afrikas und aus den USA den Europastudien. Die Sommerhochschule wird am 16. August traditionell an der Uni Wien



abgeschlossen.