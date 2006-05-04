Fit mit der Kammer

Behandelt werden die Themen Sicherheit im Internet, Mobilität mittels Laptop und Handy, E-Billing (elektronisches Rechnungswesen) und kundenorientierte Lösungen für Klein- und Mittelbetriebe. Als Partner der Kammer präsentieren EBay, Hewlett-Packard, Inode, McAfee, SAP, Siemens und T-Mobile Geräte und Branchenlösungen.



Am 8.5. gastiert die Schau im Kulturzentrum Leibnitz und am 9.5. in der Stadthalle Fürstenfeld. Beginn ist jeweils 19 Uhr. Weitere Termine stehen auf www.telefit.at.