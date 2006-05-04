Fit mit der Kammer

Telefit ist ein Kunstwort, das den Umgang mit Internet und Telekommunikation bezeichnet. Für die richtige Fitness sorgen Informationsabende der Wirtschaftskammer.
Hinweis: Der Inhalt dieser Seite wurde vor 20 Jahren in der Wiener Zeitung veröffentlicht. Hier geht's zu unseren neuen Inhalten.
Behandelt werden die Themen Sicherheit im Internet, Mobilität mittels Laptop und Handy, E-Billing (elektronisches Rechnungswesen) und kundenorientierte Lösungen für Klein- und Mittelbetriebe. Als Partner der Kammer präsentieren EBay, Hewlett-Packard, Inode, McAfee, SAP, Siemens und T-Mobile Geräte und Branchenlösungen.
Am 8.5. gastiert die Schau im Kulturzentrum Leibnitz und am 9.5. in der Stadthalle Fürstenfeld. Beginn ist jeweils 19 Uhr. Weitere Termine stehen auf www.telefit.at.