Fitness für die Hirnzellen

Brain Train ist ein interaktives Workshop, in dem mit einfachen Methoden das Bewusstsein trainiert werden soll. Basis ist u.a. die traditionelle chinesische Medizin, die von der Einheit von Körper, Geist und Seele ausgeht. Der Körper, so Wright, ist immer bestrebt, Einheit wieder herzustellen, egal wie schwer wir es ihm machen. Margit Wright kann auf 22-jährige Praxis auf dem Gebiet der ganzheitlichen Gesundheitspflege verweisen.



In ihren Mini-Workshops, die nur eine Stunde dauern, sind die Teilnehmer dazu angehalten, mit sich selbst zu arbeiten. Es gibt keine öffentliche Seelenwäsche oder gut gemeinte Ratschläge von Workshop-Leitern oder -teilnehmern, keine Konkurrenz, wer's besser macht. Jedermanns/fraus Privatsphäre bleibt gewahrt. Ein Blatt Papier und die Bereitschaft ehrlich mit sich selbst zu sein, ist alles was man braucht, um bei den Workshops teilzunehmen.



Zehn Lebensthemen stehen zur Auswahl: Karriere, Familie, Erfolg, Beziehungen, Geld, Gesundheit, Stress, Sex, Fitness, Körpergewicht. Wrights Fragenkatalog zu den einzelnen Themen zielt darauf ab, sich eigene Denkmuster bewusst zu machen, Einstellungen aufzuzeigen und zu hinterfragen, Kreativität und Selbstbewusstsein zu fördern.Wohltuend ist der intellektuelle Ansatz. Bei Brain Train geht es nicht um eine nebulose Heilslehre sondern um gezieltes Training von Gehirnmuskeln.



Die Brain Train Workshops werden zunächst nur für Mitglieder des Manhatten Fitness Studios auf der Heiligenstädter Lände angeboten. Margit Wright hält ihre Workshops aber auch auf Anfrage in Firmen oder für Gruppen ab - bei Bedarf auch in englischer Sprache. Besonders gute Erfolge, so erzählt sie, hat sie mit ihrer Methode beim Problem Körpergewicht.



Informationen im Internet unter: http://www.bodybalance-lifestylecoach.com