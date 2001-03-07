Fitness wie ein "Maßanzug"

Personal Trainer sind ausgebildete Fitness-Trainer mit spezieller Qualifikation für die ganz individuelle Betreuung. "Es gibt sehr viele Leute, die nicht ins Fitnessstudio gehen wollen", erklärt Nicola Sautner, selbst diplomierte Personal Fitness Trainerin in Wien. Ihre Kunden sind daher einerseits gestresste Manager, denen der zeitliche Aufwand für eine Fahrt ins Fitnesscenter zu groß ist, und andererseits Menschen, die sich in den modernen Fitnesstempeln einfach nicht wohlfühlen. Personal Trainer bieten dafür eine Problemlösung, denn sie kommen (fast) überall hin, wo die Kunden ihr Training absolvieren möchten - nach Hause, ins Büro oder in den nächstgelegenen Park.



Analyse der Ausgangssituation und der Ziele



Beim ersten Treffen wird zunächst die Ist-Situation analysiert, dann wird geklärt, was der Fitnesswillige erreichen will - allgemeine Fitness, Fettabbau oder Muskelaufbau. Es wird ein Trainingsplan erstellt, in dem die Übungen auf die körperlichen Voraussetzungen wie Kondition, Kraft, Beweglichkeit und eventuelle gesundheitliche Probleme abgestimmt und je nach Trainingsfortschritt immer wieder adaptiert werden. "Die Übungen müssen individuell auf jede Person abgestimmt werden, das Training muss passen wie ein Maßanzug", beschreibt Sautner die Vorgangsweise. Sie selbst hat zahlreiche Ausbildungen im Fitness-Bereich abgeschlossen und kann daher eine breite Palette an Trainingsmethoden anbieten, die neben klassischer Aerobic auch Aqua-Gym, spezielles Rückentraining und Walking umfasst.



Keine Konkurrenz zum Fitnessstudio



In diesem Repertoire finden sich geeignete Übungen für jeden Körper. So eignet sich Aqua-Gym zum Beispiel besonders gut für Personen mit Gelenksproblemen, da die Gelenke im Wasser weniger belastet werden. Die Übungen werden genau vorgezeigt und permanent kontrolliert und korrigiert. Damit wird sicher gestellt, dass der gewünschte Erfolg eintritt und ungewollte Belastungen oder gar Verletzungen vermieden werden.



Doch es muss nicht unbedingt das Schwimmbad sein, auch im eigenen Wohnzimmer oder im Garten lässt sich ohne viel Aufwand wunderbar trainieren. Es gibt zahlreiche Übungen, zu denen keine weiteren Hilfsmittel nötig sind, und bei Bedarf nimmt der Personal Coach auch Bänder oder Gymnastikbälle mit. Abgesehen von der fachlichen Betreuung sieht Sautner ihre Hauptaufgabe in der Motivation ihrer Kunden. Wer erst einmal auf den Geschmack gekommen ist und auch alleine regelmäßig trainiert, der landet dann manchmal doch wieder in einem Fitnesscenter. Die Personal Trainerin sieht ihr Angebot allerdings nicht als Konkurrenz zu den Fitness-Studios.



Information: wirbelwerk, Nicola Sautner, Tel.: 0676/57 35 214, E-Mail: ww@fotowerk.com