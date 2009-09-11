Flämische Schulen verbieten Kopftuch

Einzige Ausnahme bleibe der Religionsunterricht, bei dem sowohl Lehrer als auch Schüler weiterhin Kopftücher tragen dürfen. Für das laufende Schuljahr werde eine Übergangslösung vorbereitet, hieß es weiter.



Am 5. September hatte die Zeitung De Standaard berichtet, dass an einem Antwerpener Gymnasium aufgrund des Kopftuch-Verbots viele muslimische Schülerinnen nicht mehr zur Schule gingen.