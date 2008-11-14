Flinke Formulare

Damit lassen sich einfache und komplexe Validierungen, Plausibilitätsprüfungen sowie Formeln ohne Programmierkenntnisse erzeugen. Unterstützt werden alle gängigen Browser. Das Formular kann online zwischengespeichert werden und zu einem späteren Zeitpunkt weiter ausgefüllt werden.



Bei der PDF-Variante ist die automatische Erfassung und Verarbeitung der Daten mit dem kostenlosen Acrobat Reader auch dann gewährleistet, wenn der Client das ausgefüllte Formular per Fax oder gedruckt als Papier zurücksendet. So können Antragsdaten elektronisch übertragen, aber dennoch ohne technische Hürden rechtsicher unterschrieben werden.



Auf Basis der empfangenen oder ausgelesenen Formulardaten lassen sichweitere Prozesse anstoßen, etwa der Versand von Antwortdokumenten per Fax, Druck oder E-Mail. Auch voreingestellte Formularaktionen lassen sich definieren, etwa in Abhängigkeit von den eingegeben Daten.



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