Flug-Werbung ab 2006 nur mit Bruttopreis?

AUA fordert verpflichtende Angabe der Bruttopreise. | Bartenstein plant Initiativantrag. | Wien. (sei) Die Fluglinien werben mit günstigen Angeboten. Um wenige Euro können die Reisenden in andere europäische Städte fliegen, suggerieren die Werbebotschaften auf zahlreichen Plakaten. Doch zu dem Grundpreis kommen üblicherweise noch verschiedene Aufschläge dazu: Flughafen- und Treibstoffgebühren, Treibstoffzuschlag. Der Bruttopreis für den Flug kann dadurch mitunter ein Vielfaches des Grundpreises betragen. Die Austrian Airlines (AUA) fordert nun die Einführung der verbindlichen Bruttopreisauszeichnung im Bereich der Luftfahrt, berichtet der ORF.