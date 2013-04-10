Flüge werden turbulenter

Norwich. Aus heiterem wolkenlosem Himmel sackt das Flugzeug weg. Unwillkürlich krallen sich die Finger in die Armstütze. Der Magen krampft sich angsterfüllt zusammen. Der Atheist entdeckt den Wert des Stoßgebets. Wenige Sekunden fühlen sich wie endlose Minuten an. Endlich stabilisiert sich das Flugzeug. Die Finger lösen den Klammergriff. Die Angst verfliegt. Der Atheist beendet sein gläubiges Intermezzo. Die Clear Air Turbulence ist überstanden.



Aber schlechte Nachrichten für Flugpassagiere: Die nächste kommt bestimmt. Und es wird sie immer häufiger geben. Das prognostizieren Paul Williams (University of Reading) und Manoj Joshi (University of East Anglia in Norwich). Die Schuld weisen die beiden britischen Klimaforscher dem Klimawandel zu.

Unentdeckbare Luftlöcher