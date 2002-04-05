Flughafen muss heuer sparen

Auch die bis 2006 geplanten Investitionen werden gekürzt, Die Reduzierung von 1,016 Mrd. Euro auf 773 Mill. Euro betrifft großteils die Terminalerweiterung am Flughafen Wien-Schwechat, aber auch die Errichtung weiterer Parkhäuser. Damit optimiere man die Investitionen bedarfsgerecht, betonte gestern VIE-Vorstandsdirektor Herbert Kaufmann vor Journalisten. Zur Reduktion der Personalkosten habe man etwa bestehende Pensionen abgefunden, mittels einer neuen Betriebsvereinbarung konnten auch Pensionsansprüche aktiver Dienstnehmer abgefunden werden. Künftig sollten jedoch auch weiterhin "Kosten und nicht Posten" eingespart werden, betonte Vorstandsdirektor Kurt Waniek.



Für das Terrorjahr 2001 will der VIE die Dividende von 2,10 auf 1,90 Euro je Aktie kürzen. Der Gewinn je Aktie sank von 3,48 auf 3,16 Euro.



Für heuer rechnet der VIE trotz steigender Kerosinpreise und weiterhin schwacher Passagierzahlen nur mit einem weiteren Rückgang um 4%, einer um 3% auf 179.300 sinkenden Zahl von Flugbewegungen und einem bei 159.200 t gehaltenen Frachtvolumen. Nach einem Minus von 7,1 bzw. 5,6% bei den Passagieren im Jänner und Februar sei der März wieder besser ausgefallen, die Zahlen will man Mitte April vorlegen.



Langfristig will der VIE wieder Zuwachsraten von 5 bis 6% erreichen. Besonders in Richtung Osten hofft Kaufmann bereits heuer auf ein Plus von 10% - im schwierigen Vorjahr waren es 11,3% auf 784.885 Passagiere, bei Transfergästen sogar 12,2% auf 3,760 Mill..



Die Stellung als Ost-West-Drehscheibe will der VIE langfristig absichern und hofft im Zuge der Osterweiterung auf weitere 7,1 Mill. potentielle Fluggäste. Um das Wachstum langfristig sicherzustellen, hat der VIE mit 1. November 2001 eine neue Tarifstruktur mit Gebührensenkungen in Kraft gesetzt. Generell wurden die Landegebühren um 3% gesenkt, für Langstrecken-Flieger mit über 125 t Abfluggewicht sogar um fast 20%.