Flughafen: Waniek geht

Donnerstag hat ein außerordentlicher Aufsichtsrat die Verträge von Herbert Kaufmann und Gerhard Schmid um weitere fünf Jahre bis Ende September 2009 verlängert. Finanzvostand Kurt Waniek dagegen "steht für eine weitere Funktionsperiode nicht mehr zur Verfügung", so ein Flughafen-Sprecher zur "Wiener Zeitung". Bis zum Auslaufen der derzeitigen Vorstandverträge Ende September wird Waniek seine Aufgaben im Unternehmen weiter wahrnehmen, Kaufmann bleibt Sprecher des Vorstandes. Der Aufsichtsrat werde "rechtzeitig", nach einer Ausschreibung, einen Nachfolger für Waniek bestellen.



Als Kandidaten wurden zuletzt Werner Schmitzer von der Hypo Niederösterreich, der jetzige ÖBB-Manager Norbert Steiner, der niederösterreichischen Landesrat Wolfgang Sobotka sowie der niederösterreichische VP-Klubobmann Klaus Schneeberger kolportiert.