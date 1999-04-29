Flughafen Wien AG erzielte 1998 Rekordergebnis

Der Umsatz wuchs um 7% auf knapp 4,4 Mrd., die Betriebsleistung um 6,6% auf ebenfalls 4,4 Mrd. Schilling, gab VIE-Vorstand Franz Kotrba gestern in der Bilanzpressekonferenz bekannt. Einkaufs- und



parkfreudige Passagiere ließen den Non-Aviation-Umsatz um 8,2% auf 1,2 Mrd. Schilling ansteigen. Der Aviation-Umsatz wuchs um 6,5% auf 3,1 Mrd. Schilling. Der Vorstand wird dem Aufsichtsrat eine



Dividende von 20 (16) Schilling vorschlagen.



Jeder achte der insgesamt 10,6 (9,7) Mill. Passagiere sei 1998 bereits ein Transferpassagier gewesen, betonte der zweite VIE-Vorstand Gerhard Kastelic. Diese Zahl unterstreiche deutlich den Trend weg



vom Charter- zum Linienpassagier. Die Flugbewegungen erzielten einen Zuwachs um 5,4% auf 165.000. Die Trendumkehr von kleineren zu größeren Flugzeugen zeige sich im Anstieg des Höchstabfluggewichtes



um 5,1% auf 4.700 t, sagte Kastelic. Die Rußland- und Asienkrise habe sich in einer nur geringfügigen Steigerung des Frachtaufkommens um 1% auf 150.000 t niedergeschlagen. Für heuer erwarten die



beiden Vorstände in allen Bereichen aufgrund der unveränderten Wirtschaftslage in den GUS-Staaten und der Liberalisierung des Bodenabfertigungsgesetzes nur durchschnittliche Zuwächse.



Noch heuer könnten die Nachfolger des Vorstandsduos - beide gehen mit Juli 2000 in Pension - feststehen. Die Ausschreibung für einen weiteren Vorstandsposten sei so allgemein formuliert worden, "daß



es heuer zur Findung beider Nachfolger kommen kann". Im Rahmen der Aufsichtsratssitzung am 9.6. könnten bereits Gespräche mit den Endrundenkandidaten stattfinden.