Flughafen Wien angelt sich Deutsche Post als Kunden

Wien. Die Airport City am Wiener Flughafen bekommt prominenten Zuwachs: Bis Jahresende will die Deutsche Post DHL Group dort auf rund 60.000 Quadratmetern Fläche ein Logistikzentrum aus dem Boden stampfen. Dabei würden in der ersten Ausbaustufe 250 neue Arbeitsplätze entstehen, gab Flughafen-Vorstand Günther Ofner am Dienstag im Klub der Wirtschaftspublizisten bekannt.



Ein weiterer potenzieller Kunde für Österreichs größten Airport stammt aus England. Mit dieser Firma sei man in "weit fortgeschrittenen Verhandlungen", ein Abschluss sei "sehr wahrscheinlich", sagte Ofner. Bei dem Unternehmen handle es sich nicht unbedingt um einen "Brexit-Flüchtling", mit der gegenwärtigen politischen Situation in Großbritannien habe dessen möglicher Standortwechsel aber schon zu tun.



Indes sieht sich der Flughafen Wien, der seit Jahren von einem starken Verkehrswachstum profitiert und 2016 bereits 23,35 Millionen Passagiere zählte, vor weiteren massiven Investitionen. Demnach sollen binnen zehn Jahren in Summe 1,6 Milliarden Euro locker gemacht werden, davon allein etwa 500 Millionen für den Ausbau der Terminals. Weitere Investitionen sind unter anderem auch für den Ausbau des Air Cargo Center (Frachtabfertigung) geplant.

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