Flughafen Wien im Aufwind – aber noch nicht in Höhen von 2019

Die Passagierzahlen auf Österreichs größtem Flughafen, dem Vienna International Airport, ist im Juni noch rund 20 Prozent unter dem Vor-Corona-Niveau von 2019 gelegen. Mit gut 2,4 Millionen Flugreisenden war das Passagieraufkommen aber drei Mal so hoch wie im selben Monat des Vorjahres. In der Flughafen-Wien-Gruppe, zu der auch die Flughäfen in Malta und Kosice gehören, war die Zahl der Reisenden mit knapp 3,1 Millionen auch etwa drei Mal höher als im Juni 2021.

"Über den Wolken" haben also wieder mehr Reisende potenziell im Ohr. Konkret betrug das Aufkommen in Schwechat 80,4 Prozent (Gruppe: 81,4 Prozent) des Wertes vom Juni 2019, für heuer wird noch nicht erwartet, die Zahlen des letzten Jahres vor dem vollen Durchschlag der Corona-Pandemie ganz zu erreichen.

Nach Westeuropa waren von Wien aus im Juni 865.654 Passagiere (plus 236,5 Prozent) unterwegs, nach Osteuropa 223.288 (plus 158,2 Prozent), nach Nordamerika 37.963 (plus 378,1 Prozent), nach Afrika 20.441 (plus 314,9 Prozent), in den Nahen und Mittleren Osten 52.536 Flugreisende (plus 313 Prozent) und nach Fernost 9.987 Passagiere (plus 500 Prozent).

Im ersten Halbjahr zählte der Flughafen Wien knapp 9,24 Millionen Reisende (plus 369,7 Prozent zur ersten Hälfte 2021). Zum Vergleich: Im ersten Halbjahr 2019 waren es 14,67 Millionen Passagiere gewesen. Dann kam Corona: 2020 gab es im ersten Halbjahr nur noch 5,01 Millionen Passagiere (minus 65,3 Prozent zu 2019) und 2021 überhaupt nur 1,97 Millionen Flugreisende (minus 61,4 Prozent zu 2020). (red.)