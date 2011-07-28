Flughäfen zum Verkauf

Bratislava. Bis Ende 2013 will sich der slowakische Staat seiner Beteiligungen an vier Regionalflughäfen entledigen. Die Flughäfen in den Kurorten Piestany und Sliac werden vor allem von Charterfliegern genutzt, von Poprad und Zilina aus gehen Flüge nach Prag. Allen Flughäfen mangelt es vor allem am Geld für Instandhaltung und Modernisierung.



Einem Kabinettsbeschluss von Anfang Juli zufolge wird die staatliche Beteiligung von 22,1 Prozent an Piestany noch heuer an den Verwaltungsbezirk Trnava übertragen. Der soll einen strategischen Partner suchen, welcher den Betrieb des Flughafens, dessen Wert auf 24,2 Millionen Euro geschätzt wird, für mindestens ein Jahrzehnt garantiert. Eine Entscheidung für die anderen Flughäfen hat Verkehrsminister Jan Figel bis Ende Sommer avisiert.



Die tschechisch-slowakische Investorengruppe J&T sowie russische Privatinvestoren haben schon wegen des Flughafens Poprad (Staatsanteil 97,61 Prozent, Wert: rund 24 Millionen Euro) angeklopft. Sie sollen aber erst dann zum Zuge kommen, wenn die zuständige regionale Selbstverwaltung in Presov nicht am staatlichen Aktienpaket interessiert ist.