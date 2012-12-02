Folge des Neoliberalismus - Wenn der Mensch zerbricht, dann zerbricht Europa

Wenn der Euro zerbricht, dann zerbricht Europa, das ist die Weisheit,

die die deutsche Bundeskanzlerin dem entgegen ruft. Zynischer geht es

kaum. Es ist das verfluchte Kapital, an dem die Menschen zerbrechen,

eine Münze, und mit den Menschen zerbricht der europäische Zusammenhalt.

Jeder vernünftige Mensch kann das sehen doch die Politik, jene

Politiker, die doch im guten Glauben gewählt wurden, um dem Menschen zu

dienen, sie stellen sich blind.

Wohin steigende Arbeitslosigkeit führt, das hingegen ist hinreichend

bekannt, und selbst für Angela Merkel sollte es kein Problem sein,

einmal ein Geschichtsbuch aufzuschlagen und vielleicht doch einmal etwas

intensiver die historischen Ereignisse zu studieren, die zum ersten und

in ihrer drastischsten Art erneut 1933 Europa in den Abgrund rissen.

Schließlich schmückt sich "Madame No" mit einem Doktortitel. Aber auch

der Opposition sei zu einem Blick in die Historie Europas geraten.

Der Euro überlebt, indem er auf dem Rücken der Menschen wächst, wie

ein Krebsgeschwür. Ein ansteckendes gar. Immer mehr Menschen werden

infiziert, der Euro, das Kapital hingegen, es wandert weiter,

fluchtartig sucht es sich immer schneller neue Opfer und die politischen

Akteure stellen sich blind.

Das Kapital flüchtet immer weiter und verwischt auf seinen

undurchsichtigen Wegen mit Hilfe generöser politischer Beihilfe alle

Spuren, entzieht so den Staatshaushalten jenes Geld, das sie für soziale

und bildungspolitische Zwecke dringend benötigen würden. Doch es

scheint jene, die von den Menschen gewählt wurden, um zum Wohle der

Menschen zu handeln, nicht im geringsten zu interessieren, denn für sie

zählt nur die eigene Wiederwahl, die eigene gut gesicherte Existenz,

europaweit!

Der europäische Mensch zählt nicht

Wie wenig der Mensch zählt, wie viel mehr wert die schnöde Münze

geworden ist, das kann man an einem einfachen Beispiel bestens

demonstrieren, nämlich am Umgang mit Menschenleben am Flughafen BER.

Alleine einer Kleinen Anfrage der Piratenpartei ist es zu verdanken,

dass bekannt wurde, dass am im Bau befindlichen neuen Berliner

Großflughafen inzwischen 4 Menschen ums Leben kamen. Nicht einmal der

Regionalleiter der Gewerkschaft in Berlin und Brandenburg, Rainer

Knerler hat bis zur Anfrage der Piratenpartei von dieser hohen Zahl

Kenntnis gehabt, wie der Spiegel berichtet.

Wenn aber stadtintern Todesfälle an quasi landeseigenen Großprojekten

die politischen Akteure, und der Bürgermeister sitzt im Aufsichtsrat,

nicht mehr interessieren, weshalb sollte dann die Bundeskanzlerin sich

für das Leid der Menschen in Spanien oder Griechenland interessieren,

die wegen der Finanzkrise das Dach über dem Kopf verlieren, vielleicht

bereits jetzt erfroren sind, denn es ist derweil kalt in ganz Europa.

Warum sollten die allgemeinen Medien, bei denen oft genug Akteure der

Regierungsparteien Kontrollfunktionen besetzen, darüber informieren,

wenn das doch zu Unmut in einer ohnehin aufgeheizten Atmosphäre führen

würde? Die Menschen verstehen die Rettungsversuche, das Gezerre im

Euroraum ohnehin nicht, haben es nie verstanden, weil kein einziger

Politiker ihnen den Sinn verständlich aufzubereiten vermochte. Und je

länger die Krise anhält, umso weniger glauben sie auch nur ein Wort von

Sinn oder Zweck der hektischen Aktionen, der immer schnelleren

Kapitalverbrennung, die angeblich sie, die Steuerzahler nichts kosten

soll.

Sie kostet aber, auch wenn es der Bürger nicht auf den ersten Blick

sieht. Eltern bemerken es seit Jahrzehnten an einem sich immer weiter

verschlechternden Bildungssystem. Dieses ist auch Ausdruck der Spaltung

der Gesellschaft. Um diese zufriedenstellen zu können, ruhigzustellen,

werden politische Akteure immer kreativer. Der neuste Schwachsinn lautet

Mütter bleibt daheim, wir zahlen euch eine Gluckenprämie, da

Klagewellen wegen fehlender Kinderbetreuungsplätze uns noch wesentlich

teurer kämen, die Welt sehen würde, dass sämtliche Gutachten richtig

lagen, die stets genau das beurkundeten, weil dann das marode System mit

fehlender frühkindlicher Bildungschance für alle Kinder zu

offensichtlich enttarnt wäre.

Zerstörte Zukunftschancen

Jetzt aber ist offensichtlich, wie sehr die Gesellschaft gespalten

ist, wie sehr die Mittelschicht, sofern es sie überhaupt noch gibt,

geschrumpft wurde. Am Schulsystem wird dies sichtbar. Es gibt keine

Dreiklassengesellschaft mehr, die einst aus Unter- , Mittel- , und

Oberschicht bestand, wovon das dreigliedrige Schulsystem zeugte, das aus

Haupt- , Realschule , und Gymnasium bestand. Die

Zweiklassengesellschaft aus Arm und Reich hat sich festgefressen. Schon

wird der Ruf nach einem neuen Schulsystem laut, wie ihn der Tagesspiegel

beschreibt: Wir brauchen Schultypen für bildungsnahe - und bildungsferne Schichten.

War es früher schon schwierig genug, sich von einem System in das

nächste hoch zu arbeiten, so ist jetzt klar, es ist durch die

europäische Krise noch schwieriger zu werden, gesellschaftlich den

Anschluss zu behalten, den Aufstieg zu schaffen. Deutschland beweist

wohl den anderen Europäern gerade deutlich, wohin der Weg in Europa

führen soll, sofern man Deutschland die Hauptrolle, die Führungsrolle

weiterhin fast widerspruchslos überlässt, nämlich geradewegs hinein in

eine Klassengesellschaft nach russischem Vorbild.

Wie diese neue Gesellschaft dann mit Menschen umgeht, speziell mit

ihren Ärmsten, das sehen wir an den Zwangsräumungen und in brutalster

Form äußert sich das bereits jetzt an der Flüchtlingspolitik, wie man

gerade in Berlin sieht, wo die Polizei den Wärmebus vom Brandenburger

Tor, der den dort seit Wochen ausharrenden Flüchtlingen diente, in der Nacht abschleppen lies.

Die Armut, das Elend gehört nicht in die Hauptstadt, der umworbene

Tourist darf dadurch nicht belästigt werden, der Deutsche soll nicht

sehen, wie Armut aussieht, noch nicht. Ganz zu schweigen von der

Neokonservativen neuen grünen Elite, die dort täglich auf ihrem Weg ins

warme Parlament umweltneutral durchradeln muss. Das würde kein

uniformierter, treuer Staatsbeamter (Polizist) den zartbeseiteten

Gemütern zumuten ...

In den Foren der Medien, die darüber berichten, tobt derweil der

blanke braune Hass jener, die derweil zu dem Teil der Gesellschaft

gehören, der derzeit am schnellsten wächst, den Ärmsten und jener von

Armut bedrohten einst gutsituierten Mittelschicht, jenem Dreiviertel der

neuen Zweiklassengesellschaft, wenn es denn nicht wesentlich mehr sind.

Europa muss nur genau hinsehen.

Und noch offener wird die gesellschaftliche Spaltung in Athen und

Madrid sichtbar, schon länger, brutaler als in Berlin, als in

Deutschland, weil ihr eben dort die Regierung hin und wieder ein paar

Brotkrumen verächtlich hinwirft, damit sie schweigt, wie eben am

Betreuungsgeld und am Puzthilfenzuschuß sichtbar wird. Zynischer geht es

nimmer. Es zählt nicht der Mensch, es sind seine Aufstiegschancen

irrelevant, solange nur ein paar Großaktionäre und Anteilseigner von

Banken und der Wirtschaft ihr Kapital quer durch Europa von einem Ort

zum anderen mit politischer Beihilfe in Sicherheit bringen können.

Zerbricht der Euro, dann zerbricht Europa, die wohl größte Lüge aller

Zeiten, die alleine den Reichsten und ihnen verbundenen Parteien wie

denen, die bis auf Die Linke im Bundestag sitzen dient.

Und ihnen allen voran rennt die neue giftgrüne Elite, ein vielleicht

25% reiches, das "Neokonservatives Bügertum" vertretende Klasse mit

ihren heuchlerisch angeblich ach so menschenfreundlichen Parolen, die

angeblich die Ärmsten bemitleiden und vertreten wollen, genau diesen

aber jene Kosten alleine aufbürden, die sie selbst nicht zu tragen

bereit sind. Gemeint ist, sie vertreten auch eine wirtschaftliche Elite,

die von sämtlichen Bürden der Klimapolitik befreit sein müssen und ihre

ihnen dienenden Banken, damit ihr Geld gesichert sei. ...

Dächte man hingegen an die Menschen, so könnte man heute schon sehen,

zerbrechen die Menschen am Euro und an dem, was diese Währung die

Menschen europaweit kostet, dann zerbricht Europa am rechten Hass. So

einfach ist das!

denise-a. langner-urso/menschenzeitung.de