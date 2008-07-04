Formel 1: Aus für Silverstone

Im "Home of British Motor Racing" hatte die Formel 1 im Mai 1950 ihre Geburtsstunde erlebt. Von 2010 an soll der britische Grand Prix in Donington Park ausgetragen werden.



Jahrelang hatte Ecclestone mit den Silverstone-Betreibern über die Modernisierung des Kurses und die Höhe der Lizenzgebühren gestritten. Mehrfach drohte der Brite seinen Landsleuten mit dem Verlust des Rennens. "Wir wollten eine Weltklasse-Strecke für die Formel 1 in Großbritannien. Etwas, auf dass die Teams und die Fans stolz sein können", sagte der 77-Jährige. Die Verhandlungen über einen neuen Vertrag nach der kommenden Saison seien "fruchtlos" geblieben, erklärte Mosley.



Zum 41. Mal gastiert die Formel 1 an diesem Wochenende in Silverstone, nach dem 42. Grand Prix im kommenden Jahr folgt der Umzug in den Donington Park. 1993 hatte die "Königsklasse" dort einen Großen Preis von Europa ausgefahren, seither ist die rund 170 km von London entfernte Strecke vor allem durch die Motorrad-WM bekannt.



Auch Donington Park gilt bisher keineswegs als modernes Motorsport-Paradies. Doch laut Ecclestone sind massive Umbaumaßnahmen geplant. "Es tut mir leid, dass wir Silverstone nicht helfen konnten, das Geld für Verbesserungen aufzutreiben", sagte der Brite.



2. Freies Training



- 1. Heikki Kovalainen (FIN) McLaren-Mercedes 1:19,989 Minuten



- 2. Mark Webber (AUS) Red Bull 1:20,520



- 3. Lewis Hamilton (GBR) McLaren-Mercedes 1:20,543



- 4. David Coulthard (GBR) Red Bull 1:20,589



- 5. Nico Rosberg (GER) Williams 1:20,748



- 6. Sebastian Vettel (GER) Toro Rosso 1:20,805