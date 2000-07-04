Forschung in Kürze

Europäische IT-Konferenz ECIS erstmals an der WU



Erstmals im deutschsprachigen Raum findet seit gestern die achte Europäische Konferenz für Informationssysteme (European Conference on Information Systems, ECIS) in Österreich statt. An der Wirtschaftsuniversität (WU) in Wien tagen unter dem Vorsitz von WU-Rektor Hans Robert Hansen mehr als tausend Teilnehmer und mehr als 200 internationale Vortragende, Praktiker wie Wissenschafter. Die ECIS 2000 widmet sich Fragestellungen über die Entwicklung der Informationstechnik (IT) und den IT-Markt, darüber welche Anregungen Wissenschafter und Praktiker der Wirtschaft geben und welche Impulse sie für Forschung und Lehre setzen können. Die ECIS 2000 dauert noch bis morgen.



http://ecis2000.wu-wien.ac.at Neues Kolleg für Qualitätswirtschaft & Umweltmanagement



Ein Kolleg für Qualitätswirtschaft und Umweltmanagement bietet ab dem Schuljahr 2000/2001 erstmals die Höhere Lehranstalt (HLA) für Umwelt und Wirtschaft in Yspertal in Niederösterreich an. In der viersemestrigen Ausbildung sollen das kaufmännische Berufsfeld (Marketing, Einkauf, Verkauf, etc.), Qualitäts-, Umwelt- und Naturschutz-Management sowie Umweltanalytik (Labor) vermittelt werden. Daneben werden zwei Fremdsprachen - Englisch als Fachsprache und eine weitere Fremdsprache - unterrichtet. Praxisbezug wird in der Ausbildung groß geschrieben: Der computerunterstützte Unterricht findet zur Hälfte in Projektform - zum Teil in Wirtschaftsbetrieben - bzw. in Praktika statt. Das Kolleg schließt mit einer Diplomprüfung ab. Mögliche Berufsbilder sind z.B. Umweltbeauftragte oder Qualitätsbeauftragte für Klein- und Mittelbetriebe.



Aufnahmevoraussetzung ist eine positive Matura oder eine Berufsreifeprüfung. Das Kolleg richtet sich auch an Studienabbrecher. Kosten: 9.800 Schilling pro Jahr. Es sind noch Plätze frei.



Infos unter Tel. 074 15/72 49 oder im Internet: http://www. hlaysper.ac.at/.



Bürgerinitiative: Schülerberater an Berufsschulen verankern



Die Tätigkeit von Schülerberatern an Berufsschulen soll künftig gesetzlich verankert werden. Diese Forderung untermauerte eine Delegation Wiener Berufsschul-Lehrer mit einer von 1.033 Menschen unterzeichneten Unterschriftenliste einer Bürgerinitiative, die Nationalratspräsident Heinz Fischer und den Parlamentsklubs überreicht wurde.