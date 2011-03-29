Fortschrittliche alte Herren

Der internationale Skiverband ist nicht gerade als Hort der Fortschrittlichkeit bekannt. Bei den diversen winterlichen Trendsportarten springt er verlässlich mit ungeeigneten Mitteln auf fahrende Züge auf. Auch in ihren Kernsportarten kommen die Innovationsversuche regelmäßig bieder daher.
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Doch auf unerwartetem Terrain zeigt sich der vorwiegend von alten Herren geführte Verband fortschrittlich: Die jüngst veröffentlichte Preisgeldliste zeigt, dass skifahrende Frauen in der Regel gleich gut oder besser verdienen als ihre männlichen Kollegen. Viele global bedeutendere Sportarten sind noch nicht so weit.