Fortschrittliche alte Herren

Doch auf unerwartetem Terrain zeigt sich der vorwiegend von alten Herren geführte Verband fortschrittlich: Die jüngst veröffentlichte Preisgeldliste zeigt, dass skifahrende Frauen in der Regel gleich gut oder besser verdienen als ihre männlichen Kollegen. Viele global bedeutendere Sportarten sind noch nicht so weit.