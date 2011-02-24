Fortwährendes Scheitern

Es entwickelt sich zu einer Geschichte des ewigen Scheiterns. Auch der nächste Versuch, einen paneuropäischen Eishockeybewerb zu installieren, ist in dieser Woche gescheitert. Der internationale Verband will das Aus für eine Neuauflage der Champions Hockey League "erstmal verdauen", wie ein Sprecher sagt. Die Klubs wollen unterdessen auf eigene Faust versuchen, einen entsprechenden Wettbewerb zu kreieren. Als Schirmherr ist da dann auch der internationale Verband wieder willkommen. Tatsache ist jedoch, dass im Eishockey eine so mächtige Instanz wie etwa die Uefa im Fußball fehlt, um ein derart ambitioniertes Projekt umzusetzen. So ist die Gefahr groß, dass egal, wer sich daran versucht, an den unterschiedlichen Interessen der Ligen und Klubs scheitern wird.