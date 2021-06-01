Fossiles Auslaufmodell

Am 2. Juni findet die OMV-Hauptversammlung statt: Die Medien sind voll von Spekulationen über die Nominierung des neuen Vorstandschefs, da der jetzige (Rainer Seele) angekündigt hat, nächstes Jahr zu gehen. Zwar ist die Besetzung der Spitzenposition nicht unwichtig für die künftige OMV-Strategie, da es dabei auch um die jeweiligen Gewichte der zwei Sparten - des Upstream-Bereichs, also der Erdöl- und Erdgassparte, und des Kunststoffbereichs - geht, der durch die Aufstockung des Borealis-Anteils auf mehr als 70 Prozent (hier gibt es eine Diskussion um den "richtigen" Kaufpreis, der an die Teilmutter Mubadala gezahlt wurde) an Bedeutung für das Gesamtunternehmen gewonnen hat.



Zweifellos ist die Diversifizierung des Gesamtportefeuilles durch die Borealis-Übernahme eine wichtige Weichenstellung für die Zukunftsstrategie von OMV, da damit stärker in den Weiterverarbeitungsbereich investiert wird. Laut gültiger OMV-Dekarbonisierungsstrategie soll damit auch das Ziel, bis 2050 CO 2 -neutral zu produzieren, erleichtert werden. Dieser Strategieteil, der der Verwirklichung der Pariser Klimastrategie dienen soll, sieht eine deutliche Verstärkung der Energieeffizienz in der OMV vor, eine Steigerung der CO 2 -armen oder -neutralen Produkte auf mehr als 60 Prozent im Upstream-Bereich bis 2025, eine Steigerung der Carbonintensität im Raffineriebereich um 20 Prozent (damit insgesamt um 30 Prozent) und eine Reduktion des Flaring im Förderbereich auf 0 Prozent bis 2030.



Dies sind alles wichtige und wahrscheinlich auch richtige Zielsetzungen. Aber ob sie ausreichen, um tatsächlich die Pariser Ziele zu erreichen und das Risiko für die Anteilseigner (die Republik vertreten durch die Öbag, Mubadala und Privatanleger) in Schach zu halten, darf bezweifelt werden. Nicht umsonst ziehen sich Investoren wie der (weltgrößte) norwegische Staatsfonds aus dem Karbonsektor zurück, nicht umsonst liefern sich bei den eben anlaufenden Hauptversammlungen der großen Erdöl- und Gasproduzenten Exxon-Mobil, Shell oder BP Investorengruppen und deren Vertreter massive Abstimmungsschlachten über die Dekarbonisierungsstrategien beziehungsweise um die diese mehr oder weniger vertretenden Generaldirektoren.

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