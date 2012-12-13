Fotos, Bilder - Systemfrage - Wir sind alle gleich ...

Suche

Ich durchwühle das Internet um nicht zu vergessen, ich vergleiche,

vergleiche die Bilder von friedlich demonstrierenden Menschen in aller

Welt, suche mir jene Fotos, die aus der Ferne gemacht wurden, jene, auf

denen man Transparente nicht erkennt, die, auf denen Gebäude fehlen,

jene, auf denen man die Gesichter nicht mehr erkennen kann. Und wieder

stelle ich fest, es sieht friedlich aus, es sind Menschen, sie wollen im

Prinzip alle nur eines, etwas mehr Gerechtigkeit, Freiheiten, egal

welcher Art. Menschen eben.

Wer ein Bild kennt, kennt alle

Ich schaue in die Welt, sehe Bilder aus allen Regionen, Bilder von

Armut aus Griechenland, Spanien, Deutschland, aus arabischen,

afrikanischen, chinesischen Staaten und stelle fest, selbst die

Obdachlosen auf den Fotos sehen gleich aus, wie sie am Straßenrand

kauern, mal mehr, mal weniger bekleidet, je nach jahreszeitlicher

Begebenheit, schaue nicht in die Gesichter, sehe das Bündel der Armut,

ihre Habseligkeiten zusammengeschnürt neben ihnen liegen, die

Tageszeitung als Kissen unter ihnen, und mir wird Angst, denn wieder

erkenne ich Gleichheit, Menschen eben.

Ich schaue mir auch die Fotos an von Lazaretten, Krankenhäusern, den

Menschen hier und dort, kombiniere einmal mit jenen Zeitungsartikeln aus

aller Welt zum Gesundheitssystem und erkenne, hier wie da gibt es

Menschen, die sich das Gesundheitssystem nicht leisten können. Hier ein

Foto vom Roten Kreuz, dort ein Foto von einem Transporter, der die

Ärmsten auf den Straßen versorgt, erkenne die Schranken, die vor

Arztpraxen errichtet wurde, sehe, dass Menschen nicht zum Arzt gehen,

weil sie sich den Eintritt in die Gesundheitspaläste nicht leisten

können. Menschen eben.

Fotos von Wahlen

Ich schaue mir auch Fotos an, jene von Wahllokalen, von

Wahlausgängen, sehe die Sieger, die meinen, sie müssten, dürften und

könnten nun über Menschen richten, Gesetze so verändern, wie es ihnen,

Lobbyisten, gewissen ihnen verbundenen Interessengruppen dienen, sie

erkennen nicht, dass sie von Menschen gewählt wurden, die, warum auch

immer treu-dumm daran glauben, irgendwann käme ein Heiland daher, der zu

ihrem Wohle handeln würde, irgendwann, hoffentlich, was niemals

geschieht.

Die westliche Welt freut sich ein Loch in den Bauch, wenn zumindest

ein paar Parteien daran sich beteiligen dürfen, wenn Menschen, die nicht

lesen und schreiben können, somit Wahlprogramme nie verstehen und

gelesen haben werden, Kreuzlein machen dürfen, die ihr Schicksal, das

sich nie verändern wird, weiter festschreiben, sie da belassen, wo sie

sind, im Elend.

Halt du sie dumm, ich halt sie arm. Es gibt die Gier, jene Machtgier,

Streben und hoffen, es möge einem selbst besser gehen, oben wie unten,

Hoffnung, mehr nicht, stets gleiche Profiteure, weil die einen sich

verkaufen, was die anderen nicht können, ob ihrer Machtlosigkeit und

Armut, doch sie erkennen es nicht, und was bleibt ist ewige Hoffnung.

Aber wir nennen das freie Wahlen, wenn Menschen dagegen nicht

protestieren, mehrere Parteien antreten dürfen. Menschen eben.

Zukunft - bitte ohne euch

Bildung, das soll der Weg sein, der Zukunft verspricht, und ich mache

mir erneut Bilder, hänge sie nebeneinander, Bilder von Zeitungen,

Studien, Berichten, Buchstaben aneinandergereiht von von Regierungen

bezahlten Organisationen, Gegenberichten von quasi nicht von Regierungen

bezahlten Studien, die nichts tun, außer viel Geld zu kosten, das

anderweitig fehlt, mit denen gewisse Schichten ihre Macht untermauern,

weil genehme Aussagen das erbringen, was man zu sehen bereit ist.Ich vergleiche all die Fotos, lese die Artikel davon, wie in der

Grundschule selektiert wird, wie diese im Westen bereits Chancen

festlegen, abhängig vom Elternhaus, dem Gehalt, Geschlecht, Aussehen und

muss das nicht untermauern, die berichte der Medien ähneln sich, die

Studien auch. Ob man sich gar keine Schule leisten kann, wie in anderen

teilen der Welt oder abhängig ist, von Lehrern, die das Sieb derer sind,

die über Bildungschancen bestimmen, spielt keine Rolle. Wer den

sozialen Aufstieg schaffen darf, das ist und bleibt abhängig von den

wenigen Brocken, die die einen haben und von den Geldsäcken der anderen.

In Europa, in Asien, Afrika, den USA, Australien. Basta. Menschen

bestimmen darüber, riechen Armut und Elend, und das holt man sich nicht

an die gedeckte Tafel, dieses Elend mit all seinen Problemen. Menschen

eben.

Gleichheit über die wir uns nicht beschweren

Ich blättere in einem Fotokalender

durch die Jahrzehnte und finde Gleichheit auf der Welt, die man

verneint, wir dürfen so gleich nicht sein, das wäre fatal, denn erkennen

wir normalen Menschen unsere Gleichheit, dann enttarnen wir das System,

ihr System, das System derer, die das Kapital besitzen, das anderen

Menschen so dringend fehlt. Dann stellen wir die Systemfrage, Fragen

nach Sinn und Recht, Berechtigung. Stellen Fragen, warum die Welt nicht

anders ist als vor Jahrzehnten, warum es noch immer Hunger gibt,

Gesundheitsversorgung nur für Reiche, derweil man den Ärmsten

zuckerhaltige Placebos aus der Massenproduktion anbietet.

Unsere Gleichheit und Ungerechtigkeit können wir doch erkennen im

Kalender der immer gleichen Fotografien sehen, wenn wir nur die Augen

öffnen. Wir bemängeln Arbeitslosigkeit, unsere Politiker schimpfen über

die hohe Arbeitslosigkeit in Afrika, Asien, anderswo und sehen den Wald

vor lauer Bäumen nicht. Hier produzieren wir Jugendarbeitslosigkeit, die

der der dritten Welt entspricht doch mit Genuss, nur, damit Politiker

nicht arbeitslos werden, es weiterhin Probleme gibt, die nur sie lösen

können. Dazu benötigen wir doch geradezu pervertierte Bankensysteme,

Steuerrechte, zu ihrer Rechtfertigung, auf dass sie nicht Däumchen

drehen müssen. Dazu erfinden sie quasi die Probleme der Geschichte wie

das Rad stets neu.Menschen eben.

Wie man Systeme verkauft

Und dann sitzt man geruhsam im Advent vor dem Fernseher und hört

ihnen zu, den Mächtigen, und einen von ihnen nehmen wir uns als Beispiel

vor, zweigen, wie verlogen sie argumentieren, agieren.



Reitzle, so der Name des Herrn, der sich über Krisen freut, sie

herbeiwünscht, der Sauerstoff verkauft, den sich eben auch nicht jeder

leisten kann, der hämisch von kultureller Anpassung spricht und doch nur

meint, dass anderswo eben für weniger Geld das dreifache an

Arbeitsstunden geleistet wird, der Hungerlohn die Profitsteigerung

ausmacht.

Reitzle, jener Mann, der Mitarbeiter nach immer neuen Verbesserungen

im Rahmen von Sparmaßnahmen suchen lässt, auf dass sie sich quasi und

damit einen Kostenfaktor am liebsten selbst weg rationieren sollen,

jener Profiteur, der den 10. 000 Euro Bereich an zu hohen Arbeitskosten

meint, teuflisch grinst und doch die Wahrheit nicht sagt, die jeder

kennt. Wer das Video gesehen hat, der erkennt, wie sie ticken, jene

Machtmenschen.

Denn für wenige Sekunden versteinerte sein Gesicht, als er gefragt

wurde, ob er denn einverstanden sei mit der Politik der

Bundesregierung, für eine Millisekunde fiel die scheinheilige Maske des

Mannes, der am liebsten sich selbst über den grünen Klee lobte.

Mindestlöhne, Renten, Hartz IV Erhöhungen, wir können uns das nicht

leisten, alles zu teuer, zu hoch, für die Menschen nämlich ist kein Geld

mehr da, so, wie sich die, die er meinte seine lebensrettenden Gase

vermutlich nicht leisten können, sie zu spät erhalten, weil unsere

menschenfeindliche Gesundheitsversorgung, die alleine auf Profit der

Versicherer und Ärzte ausgelegt ist, die Privatpatienten wie ihn selbst

bevorzugen, den Ärmsten Termine im Notfall nach einigen Monaten

erteilen, solange warten nämlich manche Menschen mit Herzproblemen auf

Termine. Ja, ich machte mir ein Bild, es brannte sich tief ein wie ein

Foto der Vergangenheit. Machtmenschen eben und doch überall gleich. ...Man lege also ein paar Wände an, klebe Fotos aus aller Welt

nebeneinander, und wird erkennen, wir sind uns alle gleich, haben die

selben Bedürfnisse, werden dominiert von Handlangern, regiert, damit

Kapital fließt, haben die selben Wünsche, Bedürfnisse, werden dazu

aufgehetzt, gegeneinander statt füreinander einzustehen, was doch so

einfach wäre, ließen wir uns nicht kulturell spalten. Gewollt spalten,

denn zählen dürfte nur der Mensch an sich, müsste bei uns Christ zu

Moslem und Jude, Buddhist und Atheist stehen, gemeinsam, dann ginge es

jenen schlecht, die Kultur zum Kampfobjekt machen, gezielt, und wir alle

fallen darauf herein. Täten wir es nicht, demonstrierte Hassan mit Egon

und Arbeitsloser mit Arzt, Himmel, was würde es uns gut gehen,

vereinten wir unsere Kräfte. Ein Glück, dass wir so blind sind, so dumm,

ein Glück eben für die Mächtigen, dass wir eben nur Menschen sind.

Und genau deshalb suchen sie sich immer die momentan Hilfe brauchen,

wie die Menschen in Syrien, egal ob Moslem, Christ oder anderer

Glaubensrichtung, auf dass die, denen geholfen wurde, ihnen anschließend

die Füße küssen,ihnen ihre Wertstoffe verkaufen, samt Arbeitskraft,

egal, wie es anschließend einzelnen Minderheiten gehen wird. Sie wissen

es ja vorab, sehen, was geschehen wird und nehmen es doch in Kauf,

heucheln Interesse an Demokratie, Freiheit und Menschenrechten und

meinen doch nur geostrategische Sicht . Verlogene Machtmenschen eben.

Politiker ...

Und wir fallen immer wieder auf sie hinein, weil wir immer noch an eines glauben, an Menschen.

Doch was, wenn eines Tages der arabische Raum mit den Fingern auf sie

zeigt, sich solidarisiert, ihnen die Augen öffnet, sie fragt, was sie

denn für Christen seien, die den Dreck vor anderen Türen bemängeln und

den eigenen nicht wahr haben wollen? Was, wenn irgendwann arabische und

chinesische Staatschefs aufstehen und vor den Vereinten Nationen sagen:

"Wir helfen jetzt euren Protestanten in Griechenland, Spanien und

anderswo in der EU, sind ihre Proteste nicht auch Proteste gegen

selbstherrliche Profiteure? Sind jene Proteste den unseren so unähnlich?

Wollen diese Menschen nicht Politiker entfernen, immer dieselben zudem,

die sich bereichern, sich aber Demokraten nennen, obwohl sie nicht um

einen Deut besser handeln, als arabische Diktatoren,die Banken retten

und Menschen vergessen, wie jener Herr Reitzle?"

Nein, sie foltern und morden nicht, und doch sterben Menschen, denn

sie handeln subtiler, Menschen begehen Selbstmorde, weil sie am System

verzweifeln, man ihnen alles genommen hat, und doch sind ihre Proteste

gleich, sie wollen Teilhabe, mehr Mitbestimmung, Demokratie. Und wir

erkennen das nicht?

Die Hoffnung stirbt eben immer zuletzt ...

©denise-a. langner-urso/menschenzeitung.deVideo und Karten zur Verschuldung im Artikel auf menschenzeitung.de