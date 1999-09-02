FPÖ: Streit um Kanzler-Sessel?

Dienstag Abend hatten beide · Haider und Prinzhorn · den Wunsch, den Kanzler-Stuhl zu besetzen, geäußert. Der Parteichef ließ gestern keinen Zweifel daran, dass aus seiner Sicht



Veränderungen in Östereich nur möglich seien, wenn die FPÖ "führende Kraft" werde.



"Mit hoher Wahrscheinlichkeit" rechnet Haider wieder mit einer rot-schwarzen Koalition; "Wir wollen aber eine sehr starke Opposition sein". Zur Frage nach dem Kanzlerkandidaten meinte Haider dann



gestern: "Jetzt sind einmal Nationalratswahlen und nicht Kanzlerwahlen".



Prinzhorn: "Besser zwei Kandidaten als keinen". Wenn die Freiheitlichen am 3. Oktober auf Platz zwei kommen, dann seien alle Konstellationen möglich, prophezeit Haider. Prinzhorn fand wiederum



lobende Worte für die Sozialdemokraten: "Bei der SPÖ sehe ich oft mehr modernes Gedankengut als bei der ÖVP". "Arbeit schaffen durch Entrümpelung" lautet das Credo des



Spitzenkandidaten. Das "Förderunwesen" für die Großen müsse aufhören · die Reichen würden sich der Instrumente bedienen, die für den sozialen Ausgleich geschaffen wurden.



Außerdem behindere die Bürokratie teilweise Betriebsgründungen und Investitionen. Ein Impuls für die Wirtschaft sei nur durch Steuersenkungen möglich, propagierte Prinzhorn das FPÖ-Modell der Flat



Tax, denn: "In einem Land, wo die Reichen immer reicher und die Armen immer mehr werden, fühle ich mich nicht wohl".



Die Wahlkampf-Sprüche von SPÖ und ÖVP sieht der Papierindustrielle lediglich als "Beruhigung der Wähler". Hinterher würden die Plakate ohnehin nur "zum Prinzhorn zum Recycling" gebracht. "Dort, wo



Freiheitliche was zu sagen haben, verändern wir auch etwas", schloss Haider.



"Wiederbelebter mit



Ablaufdatum"



Rote und Liberale sehen die Nominierung Prinzhorns als Signal in Richtung Schwarz-Blau. SPÖ-Bundesgeschäftsführer Rudas: "Prinzhorn ist ÖVP-kompatibel". Für Wissenschaftsminister Caspar Einem



könnte der Papierindustrielle zum "trojanischen Pferd für die Freiheitlichen werden".



Die Volkspartei sieht den Spitzenkandidaten als "Wiederbelebten mit Ablaufdatum" (stv. ÖVP-Chef Wilhelm Molterer) und neuen "Platzhalter für Haider" (Generalsekretärin Maria Kallat). Die Grünen



warfen der FPÖ vor, ein "durchsichtiges Doppelspiel" zu betreiben.