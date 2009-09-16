FPÖ will Eltern bei Job-Bewerbungen bevorzugen

FPÖ-Obmann Heinz-Christian Strache forderte bei einer Pressekonferenz am Mittwoch zudem, dass nur Österreicher und EU-Bürger von Anfang an Anspruch auf Sozialleistungen haben sollen. Er sieht das System weiterhin durch unkontrollierte Einwanderung in Gefahr.



Strache sieht in dem für Eltern eingeräumten "Vorrang" bei der Bewerbung eine "Stärkung der Familienpolitik". Nur derartige Maßnahmen könnten einen Zusammenbruch des Sozialsystems stoppen. Das Argument, auch Zuwanderung wirke dem entgegen, lässt der FPÖ-Chef erwartungsgemäß nicht gelten. Im Gegenteil: Ein Experte soll dem blauen Klub während der Klausur vorgerechnet haben, dass sich Immigration frühestens in 25 Jahren lohnen würde. Strache befürchtet sogar eine steigende Arbeitskräfteknappheit bei steigender Massenarbeitslosigkeit.