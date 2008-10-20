FPÖ/BZÖ: Stadler und Mölzer gegen Zusammenschluss

Mölzer sprach sich zwar für eine verstärkte Zusammenarbeit aus, Stadler übte sich hingegen in heftiger Kritik an der FPÖ-Spitze, die er als "Strache-Junta" bezeichnete. Der frühere Volksanwalt ist auch der Meinung, dass der bisherige Vizeparteichef Stefan Petzner wie geplant Bündnisobmann werden sollte. Dieser sei die "beste Besetzung".