FPÖ/BZÖ: Stadler und Mölzer gegen Zusammenschluss

Ein Zusammenschluss von FPÖ und BZÖ kommt auch nach dem Tod von Jörg Haider derzeit offenbar nicht in Frage. Sowohl der freiheitliche EU-Abgeordnete Andreas Mölzer als auch der Neu-BZÖ-Mandatar Ewald Stadler lehnten eine Wiedervereinigung Sonntagabend in der ORF-Diskussionssendung "Im Zentrum" vehement ab.
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Mölzer sprach sich zwar für eine verstärkte Zusammenarbeit aus, Stadler übte sich hingegen in heftiger Kritik an der FPÖ-Spitze, die er als "Strache-Junta" bezeichnete. Der frühere Volksanwalt ist auch der Meinung, dass der bisherige Vizeparteichef Stefan Petzner wie geplant Bündnisobmann werden sollte. Dieser sei die "beste Besetzung".