Frankreich in der Bredouille

Entrüstung löste bei den Arbeitnehmerorganisationen die Verletzung eines Gewerkschafters bei der Pariser Großkundgebung vom vergangenen Samstag aus, der nunmehr im Koma liegt. Er wurde bei einem Polizeieinsatz überrannt und erlitt dabei schwere Kopfverletzungen. Augenzeugen berichteten am Dienstag, sie hätten gesehen, wie Ordnungshüter mit Gummiknüppeln auf den Mann eingeschlagen und ihn getreten hätten.



Im Jahr 1986 war bei einer Kundgebung in Paris gegen eine Universitätsreform der damals von Präsident Jacques Chirac geleiteten Regierung ein Student gestorben. Chirac hatte das Reformprojekt daraufhin zurückgezogen.