Frankreichs Kämpfer gegen Fake News

Alle reden von Fake News, Samuel Laurent tut etwas dagegen. Der Redakteur der französischen Tageszeitung "Le Monde" betreibt seit ein paar Jahren erfolgreich ein Projekt, das der Fehlinformation den Kampf angesagt hat. "Les Décodeurs" ("Die Entschlüssler") prüft Meldungen auf ihren Wahrheitsgehalt und exponiert im Fall der Fälle falsche Berichte. So ging "Décodeurs" beispielsweise vor kurzem der Frage nach, ob die Berichte italienischer, britischer und französischer Medien stimmen, dass in Saudi-Arabien auf das Tragen eines FC-Barcelona-Leiberls (Sponsor Qatar Airlines) eine 15-jährige Haftstrafe steht. (Und kam zum Schluss, dass sich diese Behauptung nicht durch Fakten belegen lässt.) Laurent stammt aus Grenoble und begann 2006 als Journalist für Politik und Multimedia bei der damals gerade im Aufschwung befindlichen rechtskonservativen Tageszeitung "Le Figaro". 2010 wechselte er dann zur linksliberalen "Le Monde". Dort begann er als Ein-Mann-Team "Les Décodeurs" einen auf der Zeitungshomepage platzierten Blog zu betreiben. Ziel war es, Behauptungen von Politikern systematisch zu überprüfen, und zwar mittels intelligentem Datenjournalismus. "Es war die Zeit unter Nicolas Sarkozy, der in seinen Reden gerne mit vielen Zahlen jonglierte, die nicht immer der Realität entsprachen", berichtet der 37-Jährige den "Nürnberger Nachrichten". Die Sache lief gut und inzwischen ist "Les Décodeurs" ein eigenes Ressort in der Zeitung, Laurent Chef eines 12-köpfigen Teams und die Rubrik eine der meistgeklickten Nachrichtenseiten Frankreichs. Bei allem Engagement ist Laurent aber nicht zum blinden Jäger geworden. So erklärte er beim Journalistenkongress "Assises du journalisme", dass man bei der Suche nach Fake News auch an Grenzen stoße: "Bis zu welchem Grad gibt es eine Abstufung zwischen einer absichtlichen Lüge und einem Zahlendreher?", fragte er sich. Doch Abseits von philosophischen Erörterungen ist es letztlich Laurents Ziel, den Lesern Sicherheit über die Verlässlichkeit ihrer Informationen zu geben. Daher bietet "Les "Décodeurs" seit einem halben Jahr einen Service namens "Décodex" an. Die Konsumenten von Onlinemedien können dort die Internetadresse eines Artikels eingeben und erhalten dann in Abstufung von Ampelfarben Auskunft darüber, wie sehr die journalistischen Standards eingehalten werden. Man kann sogar das Programm für den Browser herunterladen, wodurch stets angezeigt wird, ob man sich auf dem Pfad der Verlässlichkeit befindet. Das funktioniert für französische Medien ganz gut. Für die internationale Dimension braucht es noch etwas Zeit. Doch hält der Erfolgslauf von Samuel Laurent an, könnte "Les Décodeurs" zum globalen Kompass in der weiten Welt der Medien werden.