Franz Schubert zu Ehren

Der Ö1-Moderator Otto Brusatti tritt zuweilen etwas arrogant und rechthaberisch auf. Aber in seinen besten Momenten - und die sind nicht so selten! - beweist er doch seine hohe Qualität als Musikerklärer.
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So am Mittwochmorgen, als er ein "Pasticcio" zum 180. Todestag Franz Schuberts gestaltete. Durch eine sorgsame Musikauswahl, die alle beliebten Schubert-Highlights vermied, und durch kluge Kommentare zeichnete Brusatti ein nuanciertes Schubert-Bild. Der populäre Tanzmusiker wurde genauso gewürdigt wie der glücklose Opernkomponist und der radikal subjektive Ausdruckskünstler. So wurde wieder einmal klar, dass Franz Schubert zu den allerinteressantesten Komponisten gehört - wenn man ihn nur so ernstnimmt, wie Otto Brusatti es getan hat.