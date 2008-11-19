Franz Schubert zu Ehren

So am Mittwochmorgen, als er ein "Pasticcio" zum 180. Todestag Franz Schuberts gestaltete. Durch eine sorgsame Musikauswahl, die alle beliebten Schubert-Highlights vermied, und durch kluge Kommentare zeichnete Brusatti ein nuanciertes Schubert-Bild. Der populäre Tanzmusiker wurde genauso gewürdigt wie der glücklose Opernkomponist und der radikal subjektive Ausdruckskünstler. So wurde wieder einmal klar, dass Franz Schubert zu den allerinteressantesten Komponisten gehört - wenn man ihn nur so ernstnimmt, wie Otto Brusatti es getan hat.