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Franz Voves - Ein Politikerleben in Bildern

Von WZOnline, grex

Politik

2002 kam Voves als Quereinsteiger in die Politik, 2015 tritt er von der Bühne ab.

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