Frattini droht Bruchlandung

Bei der Entscheidungsfindung hätte Frattini gern das traditionell Datenschutz-freundliche EU-Parlament draußen gelassen, wie das nach geltenden Regeln der EU-Polizei- und Justizkooperation üblich ist. Fluglinien zur systematischen Weitergabe von Daten an Strafverfolgungsbehörden zu verpflichten, sei jedoch keineswegs eine ausschließliche Sache der Polizeikooperation, findet der juristische Dienst des Ministerrats in Brüssel. Die Einbeziehung der Fluglinien bringe eine Binnenmarktkomponente ins Spiel - das EU-Parlament müsse jedenfalls zustimmen. Diplomaten geben sich ob der rechtlichen Problematik entspannt. Diese werde ohnehin von den praktischen Entwicklungen überholt. Denn mit dem für 2009 erwarteten Inkrafttreten des Lissabonner Vertrags unterliegt auch die Polizei- und Justizkooperation der Mitbestimmung des Parlaments.



Vor nächstem Jahr wird es keine Einigung auf das sehr kontroversiell diskutierte System geben. Fast alle EU-Mitgliedsstaaten haben Vorbehalte gegen Frattinis Pläne.