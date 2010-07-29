Frauen, die schlechteren Ärzte

Mit der Interpretation tut sich die Uni Wien in einer Erklärung schwer: Das Ergebnis sei "schwierig zu deuten", heißt es in einer dürren Stellungnahme. Dann sei an dieser Stelle Nachhilfe geleistet: Der Test ist offensichtlich so ausgelegt, dass er männliche Studienbeginner bevorzugt. Das ist die einzig sinnvolle Erklärung. Denn wenn man tatsächlich davon ausgehen sollte, dass dieser Test geschlechtsunabhängig die Eignung für das Medizistudium feststellt, würde das bedeuten, dass Männer in der Mehrzahl besser für den Arztberuf geeignet sind als Frauen. Und das wäre dann ja wohl struktureller Sexismus.



Es ist hoch an der Zeit, dass die Medizinischen Universitäten sich ein vernünftiges Verfahren zur Beurteilung der Eignung von Bewerbern überlegen. Oder aber erklären, warum man mit den Ergebnissen des jetzigen zufrieden ist.