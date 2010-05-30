Frauen-Exodus bei Al-Jazeera

Die Zeitung Al Hajat berichtete, die Frauen hätten das Handtuch geworfen, weil sie von der Geschäftsleitung ständig aufgrund ihrer Kleidung gegängelt worden seien, die nicht konservativ genug sei.



Der Streit um die Kleider sei nicht der einzige Grund, sagte ein Redaktionsmitglied von Al-Jazeera zur Nachrichtenagentur AFP in Doha, wo der Sender beheimatet ist. Eine der Ex-Mitarbeiterinnen erklärte, es handle sich "um eine Anhäufung von Beschwerden aus fünf oder sechs Jahren aufgrund einer Politik, die professionelle Regeln nicht befolgt und bei denen der Angestellte nicht nach seinen Fähigkeiten und seiner Erfahrung, sondern nach den Launen gewisser Führungsmitglieder behandelt wird". Die Moderatorinnen des Nachrichtensenders "sind sehr anständig angezogen", sagte die Mitarbeiterin. Es werde aber verlangt, "sich noch anständiger zu kleiden und das verletzt unsere Würde".



Die Gründung von Al-Jazeera im Jahr 1996 galt als Revolution der Nachrichtenlandschaft in der arabischsprachigen Welt, vor allem wegen der ungewöhnlich offenen Berichterstattung. Der Sender berichtete über den Beginn des Krieges in Afghanistan Ende 2001 praktisch exklusiv.



Islamisierung des Senders?



Beobachter stellen bei dem Sender jedoch eine zunehmend islamistische Ausrichtung fest. Die Geschäftsführung wollte den Bericht über die Moderatorinnen nicht kommentieren.



Aus der Umgebung der Leitung verlautete aber, es sei vor einigen Monaten eine "Kleiderordnung" erlassen worden Auch seien die Damen aufgefordert worden, sich nicht zu sehr zu schminken. Es sei aber nicht verlangt worden, sich zu verschleiern, hieß es. (APA / AFP)