Frauen-Power in Chile

Mit neuen Gesichtern und ebenso vielen Frauen wie Männern werde sie regieren, hatte Bachelet im Wahlkampf angekündigt - und sie hielt ihr Versprechen. Aus der zweiten Reihe der Concertación, der Regierungskoalition von Christdemokraten, Sozialisten und Sozialdemokraten, holte sich die Kinderärztin und allein erziehende Mutter die Mehrzahl ihrer Mitarbeiter. Nur zwei ihrer Minister haben eine lange Politikerlaufbahn hinter sich: Innenminister Andrés Zaldivar und Außenminister Alejandro Foxley.



Hinzu kommen parteiunabhängige Experten, die sich schon durch ihre Lebensweise vom politischen Establishment unterscheiden. Sie fahren mit der U-Bahn zur Arbeit und halten ihre Besprechungen am liebsten im Café ab. Zu ihnen gehört auch der neue Finanzminister Andrés Velasco. Die größte Neuerung jedoch ist die streng paritätische Zusammensetzung ihres Teams. Zehn Ministerämter gehen an Frauen, zehn an Männer. Männerdomänen wie die Ministerien für Verteidigung, Wirtschaft oder Energie und Bergbau befinden sich in weiblichen Händen.