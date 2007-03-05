Frauen-Power in Hannover

Persönlichkeiten aus Wirtschaft und Wissenschaft stellen Konzepte vor und geben Einblicke in Erfolgsstrategien. Zu den Hauptrednern zählen Roland Bent, Geschäftsführer der Phoenix Contact und Dr. Andrea Grimm, Vice President, Global Technology Services, IBM. Bent spricht zum Thema "Zukunftssicherung fordert Qualifikation von Frauen - Innovationskultur fördert Kreativität und Diversity".



Im Rahmen eines Workshops stellt Dr. Helga Lukoschat von der Europäischen Akademie für Frauen in Politik und Wirtschaft die aktuelle Bertels­mann-Studie "Karrierek(n)ick durch Kinder" vor. Viel Spannung verspricht die Talkrunde zum Thema "Unternehmenskultur hat ein Gesicht", die von der Journalistin Cornelia Benninghoven moderiert wird. Zu den Podiums­gästen zählen unter anderem Michael Stuber, Diversity-Forscher und Herausgeber der Work/Life-Praxisstudie über Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben in der betrieblichen Praxis, sowie Sevda Boduroglu, Geschäfts­führerin von Dogan Media International, eines der größten international agierenden türkischen Medienunternehmen in Deutschland.



Im vergangenen Jahr nahmen über 550 Frauen am Fachkongress teil. "Diese Zahl belegt die Aktualität der Debatte um Frauen im Beruf. Es freut mich, dass wir hiermit ein Top-Forum etabliert haben, das auf den Wandel in unserer Gesellschaft reagiert", so Sepp D. Heckmann, Vorsit­zender des Vorstandes der Deutschen Messe.



Der Fachkongress ist die ideale Plattform zum aktiven Austausch von Wis­sen und Know-how für Frauen in Ingenieur- und anderen Berufen. Darüber hinaus bietet er Berufseinsteigerinnen eine hervorragende Gelegenheit, erste berufliche Kontakte zu knüpfen und sich über Netzwerke und Karriereplanung zu informieren.



Die Teilnahmegebühr beträgt 42 Euro.



LinkWomenPower