Frauen vom Gericht verprügelt

Weil sie außerehelichen Sex hatten, wurden drei Frauen in Malaysia mit Stockhieben gequält. Die Strafe hatte ein religiöses Gericht ausgesprochen.



Die weltliche Gerichtsbarkeit in Malaysia schränkt die Prügelstrafe mit dem Rotan (einer Gerte aus Rattan) weitgehend auf Männer zwischen 18 und 50 ein. Die religiösen Scharia-Gerichte kennen weniger Gnade. Wie die Zeitung The Star berichtet, erhielten die Frauen vier bis sechs Schläge.



Innenminister Hishammuddin Tun Hussein erklärte, die Frauen hätten nach der Bestrafung ihre Verstöße bereut. Kritische Stimmen wie der Blog The Malaysian wiesen darauf hin, dass sich Malaysia damit in eine Reihe mit Ländern wie Afghanistan und Sudan stelle. Vergangenes Jahr war eine andere Frau wegen Biertrinkens in der Öffentlichkeit zu Stockhieben verurteilt worden. Dieses Urteil ist noch nicht vollstreckt.



(Quellen: Reuters, The Star, Blogs)

Blog: 3 Women Caned For Syariah Offences In Malaysia. Oh How Proud We Are!!

The Star: Three women caned under syariah law

Women Living Under Muslim Laws