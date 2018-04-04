Frauenberger ist Geschichte

Die Wiener Gesundheits- und Sozialstadträtin Sandra Frauenberger (SPÖ) tritt zurück. Wie schon längere Zeit erwartet, wird sie unter Bürgermeister Michael Ludwig, der am 24. Mai das Amt übernimmt, nicht mehr zur Verfügung stehen.

"Ich habe mich nach intensiven Überlegungen dazu entschieden, nicht Teil des neuen Regierungsteams sein zu wollen", ließ Frauenberger in einem schriftlichen Statement wissen. Die 51-jährige Stadträtin war in den vergangenen Monaten vor allem im Zusammenhang mit den Turbulenzen rund um das Krankenhaus Nord von der Opposition heftig kritisiert worden.

Frauenberger hatte als fixe Ablösekandidatin in Ludwigs neuem Regierungsteam gegolten. Im Zweikampf um die Nachfolge von Michael Häupl als SPÖ- und Stadtchef hatte sie offen den geschäftsführenden Klubobmann im Parlament, Andreas Schieder, unterstützt. Einer Entscheidung Ludwigs ist sie nun zuvor gekommen.