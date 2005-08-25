Frauenbericht für Wien 2005

"Als Frau lebt es sich am besten in Wien", zieht Frauenstadträtin Sonja Wehsely die Bilanz aus dem am Mittwoch veröffentlichten Bericht zur Lebens- und Arbeitssituation der Wienerinnen. Etwa liege Wien mit 60 Prozent vollbeschäftigten Frauen über dem Österreich-Durchschnitt von 40 Prozent. Kritik übte Wehsely am Kinderbetreuungsgeld des Bundes, das dazu beitrage "Frauen aus dem Arbeitsprozess zu drängen". In Wien würden demgegenüber ausreichend Kinderbetreuungsplätze für einen raschen Wiedereinstieg von Müttern ins Berufsleben sorgen.