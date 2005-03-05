Frauenratgeberin neu aufgelegt

Vor dem Internationalen Frauentag am 8. März präsentierte gestern Frauenministerin Rauch-Kallat die Neuauflage des Nachschlagewerkes "Frauenratgeber 05". Erstmals auch online erfasst, beinhaltet dieser wichtige Interessenvertretungen und Adressen für Frauen in allen Lebenslagen.



Kritik an der Neuauflage übte ÖBG-Frauenvorsitzende Renate Csörgits: "Obwohl das Nachschlagewerk um beinahe 100 Seiten ausgeweitet wurde, ist das Schlagwort Gewerkschaft aus dem Stichwortverzeichnis verschwunden".



In Österreich ist die Frauenministerin mit dem Anteil der Frauen in Führungspositionen - nach einer AK-Studie 2,9 Prozent - zwar alles andere als zufrieden, dennoch sei positiv, dass der Frauenanteil in der mittleren Führungsebene gewachsen ist. Auch die Lissabon-Ziele für 2010 mit einer festgesetzten Frauenerwerbstätigkeit von 60 Prozent habe man schon 2004 erreicht. Bis 2010 will Rauch-Kallat die Frauenbeschäftigung auf 65 Prozent anheben.



Applaus gab es für die Geschlechterparität in der österreichischen Regierung, erzählte die Ministerin von der New Yorker UNO-Frauenkonferenz.



Das Treffen in New York nützte sie vor allem, um Kontakte für den Schwerpunkt der österreichischen EU-Präsidentschaft 2006 "Frauengesundheit" zu knüpfen. Hier gehe es vor allem um schädliche traditionelle Praktiken, wie Genitalverstümmelung, Menschenhandel, Steinigung und Zwangsehen.



SPÖ gegen Frauen im Zivildienst



Die SPÖ-Frauen meldeten gestern ihren Widerstand gegen Pläne, für Frauen den freiwilligen Zugang zum Zivildienst zu öffnen, an. Sie wollen nicht als "Reserve-Armee" herhalten: Frauen leisteten schon genug freiwilligen Sozialdienst für die Gesellschaft.