Freecom wird japanisch

Freecom passt in den MKM/Verbatim-Konzern, zu dem mit Verbatim bereits eine führende Marke am weltweiten Markt für externe Speicher gehört, der neben diversen Speicherlösungen auch externe Festplatten unter dem Namen SmartDisk anbietet. In einer Aussendung von MKM wird dementsprechend festgestellt, dass durch die Aquisition "sowohl die Geschäfte von Verbatim als auch von Freecom durch Steigerungen der Größenkostenersparnisse bei Beschaffung, Fertigung und Logistik gestärkt werden" sollen.



"Die Übernahme von Freecom bringt zwei der stärksten Wechselspeichermarken der Branche zusammen", sagte Shigenori Otsuka, Präsident von MKM. "Sie stärkt unsere gemeinsame Führungsposition am Weltmarkt und schafft Wachstumsmöglichkeiten."



Hersteller von Datenspeicher haben laut einer Untersuchung von IDC eine rosige Zukunft vor sich. Die Analysten sehen den Markt zwischen 2008 und 2010 um 50 Prozent wachsen.