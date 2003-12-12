Freier Handel mit den Nachbarn

"Der freie Warenverkehr wird mit dem 1. Mai sofort verwirklicht", erklärt dazu Barbara Schmied, in der Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ) für die EU-Erweiterung zuständig, gegenüber der "Wiener Zeitung".



Der Wegfall der bisherigen Zoll-Abfertigungszeiten, wird für die österreichische Exportwirtschaft und den Handel, sowie für die Unternehmer in den Nachbarländern jedenfalls eine Erleichterung bedeuten. Die Handelshemmnisse mit den Nachbarländern wurden zwar in den letzten Jahren schon stetig abgebaut, dennoch gab es noch mitunter komplizierte Regelungen. Mit den neuen EU-Staaten wurden nur wenige Übergangsfristen vereinbart, wie zum Beispiel mit Slowenien: Dort muss der acquis communautaire (französische Bezeichnung für das Gemeinschaftsrecht der EU) für medizinische Produkte erst bis 2005 erfüllt werden. Bis dahin dürfen die betreffenden slowenischen Produkte nur auf dem nationalen Markt abgesetzt werden.



Die Grenzstationen werden deshalb aber nicht aufgelöst: "Es wird weiterhin Personenkontrollen geben, weil die Schengen-Bestimmungen noch nicht erfüllt sind", betont Schmied. Österreich hat drei Jahre benötigt, um die Schengen-Kriterien vollständig umzusetzen.