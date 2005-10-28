Freier Sport für alle Schüler

Skiangebot für 1,2 Millionen Schüler. | "ski4free" feiert fünften Geburtstag. | Wien. (nstre) Dass die heutigen Kinder unter Bewegungsarmut leiden, ist erstens nichts Neues, zweitens nicht von der Hand zu weisen. Weil die Politik gerade in punkto Schulsport (Kürzung der Schulstunden) aber versagt, bedarf es anderer Mittel, um Kinder und Jugendliche für den Sport zu begeistern. Und was liegt in Österreich näher als es mit dem Skifahren zu probieren. Erfolge und Vorbilder sind ausreichend vorhanden, nur müssen jetzt auch die Kinder den Weg zur Skipiste suchen. Damit sie diese finden, gibt es schon seit fünf Jahren "ski4free". Hier können Schülerinnen und Schüler aus ganz Österreich für einen Kostenbeitrag von 20 Euro den Skiurlaub gratis genießen, der ihnen womöglich aufgrund des Ausfalls des Schul-Skikurses abgeht. "In den letzten vier Jahren hatten wir 150.000 Teilnehmer, darunter 35.000 Anfänger", freut sich Günter Soukup, Initiator und Veranstalter dieser Aktion, über die Erfolgsstory. Heuer soll die 200.000Schallmauer gebrochen werden. Um das zu schaffen, bedarf es wieder potenter Sponsorpartner, die diesen "freien" Urlaub ermöglichen. "Dank der Unterstützung schaffen wir es auch, Kinder auszustatten, die keine eigene Ausrüstung haben", so Soukup, der rund die Hälfte aller Teilnehmer mit Ski oder Snowboards versorgen muss.