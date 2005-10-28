Freier Sport für alle Schüler

Skiangebot für 1,2 Millionen Schüler. | "ski4free" feiert fünften Geburtstag. | Wien. (nstre) Dass die heutigen Kinder unter Bewegungsarmut leiden, ist erstens nichts Neues, zweitens nicht von der Hand zu weisen. Weil die Politik gerade in punkto Schulsport (Kürzung der Schulstunden) aber versagt, bedarf es anderer Mittel, um Kinder und Jugendliche für den Sport zu begeistern. Und was liegt in Österreich näher als es mit dem Skifahren zu probieren. Erfolge und Vorbilder sind ausreichend vorhanden, nur müssen jetzt auch die Kinder den Weg zur Skipiste suchen. Damit sie diese finden, gibt es schon seit fünf Jahren "ski4free". Hier können Schülerinnen und Schüler aus ganz Österreich für einen Kostenbeitrag von 20 Euro den Skiurlaub gratis genießen, der ihnen womöglich aufgrund des Ausfalls des Schul-Skikurses abgeht. "In den letzten vier Jahren hatten wir 150.000 Teilnehmer, darunter 35.000 Anfänger", freut sich Günter Soukup, Initiator und Veranstalter dieser Aktion, über die Erfolgsstory. Heuer soll die 200.000Schallmauer gebrochen werden. Um das zu schaffen, bedarf es wieder potenter Sponsorpartner, die diesen "freien" Urlaub ermöglichen. "Dank der Unterstützung schaffen wir es auch, Kinder auszustatten, die keine eigene Ausrüstung haben", so Soukup, der rund die Hälfte aller Teilnehmer mit Ski oder Snowboards versorgen muss.
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Selbst die Hin- und Rückfahrt zu den Skigebieten Annaberg, Lackenhof, Kreischberg, Kössen, Mellau und Tröpolach/Nassfeld wird von den Organisatoren logistisch abgehandelt.
Der Kunde selbst braucht sich nur auf den Sport konzentrieren. Neben Ski und Snowboarden sollen auch neue Innovationen in Anspruch genommen werden können. Eine ski4free-Bonuscard kommt heuer ebenfalls zum Einsatz.
Neben dem pädagogischen Aspekt wünscht sich der Veranstalter auch, "dass die Kinder an den Sport gebunden werden, und der sie ein Leben lang begleitet." Was natürlich auch den wirtschaftlichen Aspekt mit einbezieht.
Der Urlaubszeitraum beläuft sich in der heurigen Saison von 19. 12. 2005 bis 17. 03. 2006, die Anmeldung ist ab sofort unter www.ski4free.at möglich.