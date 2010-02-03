Freiheit für Shane, Sarah und Josh

Die iranischen Behörden werfen ihnen Spionage vor und wollen sie deswegen auch vor Gericht bringen. Die drei befinden sich im berüchtigten iranischen Evin-Gefängnis.



In den jüngsten Entwicklungen hat Irans Präsident Ahmadinejad den USA einen Häftlingsaustausch mit drei in den USA inhaftierten Iranern vorgeschlagen.



Die Familien der Jugendlichen kämpfen unter anderem mit Internetkampagnen für ihre Freilassung.



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