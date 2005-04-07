Freiheitlich, aber nicht blau

Die FPÖ ist blau. Jörg Haiders BZÖ ist orange. Der Parlamentsklub ist zwar fast zur Gänze orange, heißt aber nicht "Bündnis Zukunft Österreich", sondern "Freiheitlicher Parlamentsklub". Auf keinen Fall will der Freiheitliche Parlamentsklub FPÖ-Klub genannt werden.



Für Klubobmann Herbert Scheibner ist das kein Widerspruch. Es handle sich um eine offene Plattform, "die niemanden ausschließt, auch nicht Mitglieder anderer Parteien, selbstverständlich auch nicht der FPÖ". In einer Aussendung des Freiheitlichen Pressedienstes (ob dieser der FPÖ oder dem BZÖ angehört, stand nicht darin) wird darauf verwiesen, dass sich der Klub am 13. Oktober 1994 als Freiheitlicher Parlamentsklub kosntituiert hat.



Das BZÖ nennt sich in Wien "BZW - Die Stadtpartei". Wie sich die selbstständig bleiben wollenden Landesgruppen nennen werden, ist unklar. Die Farbe könnte man mischen.